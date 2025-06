Randonnée pédestre – Tournon-Saint-Martin 28 juin 2025 08:00

Rando via une étape du nouveau GR®100 ou « Les Chemins de la Guerre de Cent Ans ».

Tournon Rando vous propose de randonner à pied en suivant la 19èm étape du relais des clubs de l’Indre sur le GR®100 ou « Chemins de la Guerre de Cent Ans ».

2 circuits

– au départ de Lurais à 8 h , 20 km (étape entière) e passant par Angles jusqu’à Mérigny

– au départ du château d’Angles à 11h, 12 km (demie-étape)

Pique-nique tiré du sac à dos à prévoir. Point d’eau sur le circuit. Verre de l’amitié à l’arrivée à Mérigny offert par le CDRP 36. Navette en bus pour retour aux points d edépart. 5 .

7 Pl. des Tilleuls

Tournon-Saint-Martin 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 24 51 39 87

English :

Hiking via a stage of the new GR®100 or « Les Chemins de la Guerre de Cent Ans ».

German :

Wanderung über eine Etappe des neuen GR®100 oder « Les Chemins de la Guerre de Cent Ans » (Wege des Hundertjährigen Krieges).

Italiano :

Escursione attraverso una tappa del nuovo GR®100 o « Sentiero della guerra dei cent’anni ».

Espanol :

Recorrido por una etapa del nuevo GR®100 o « Sendero de la Guerra de los Cien Años ».

