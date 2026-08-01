Randonnée pédestre, trail et VTT à Benayes Pré de la fête Benayes

samedi 8 août 2026 · Pré de la fête · Benayes

Informations pratiques

Benayes

Randonnée pédestre, trail et VTT à Benayes

Pré de la fête Le bourg Benayes Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 16:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Randonnée pédestre, trail et VTT organisée dans le cadre de la fête annuelle de Benayes.

Parcours de 12, 20 ou 30 kms.

Gratuite et ouverte à tous. .

Pré de la fête Le bourg Benayes 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 37 49 85 cdf.benayes@gmail.com

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English : Randonnée pédestre, trail et VTT à Benayes

L’événement Randonnée pédestre, trail et VTT à Benayes Benayes a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme Terres de Corrèze