Trannes

Randonnée pédestre

Point lecture Trannes Aube

Tarif : – – Eur

3

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Envie de découvrir de nouveaux sentiers ? Venez randonner sur deux parcours au choix de 7 km ou 12,5 km avec le comité des fêtes. Rendez-vous au point lecture avant de partir tous ensemble pour cette randonnée.

Inscription entre 8h30 et 9h. Collation offerte avant le départ et ravitaillement sur le parcours. 3 .

Point lecture Trannes 10140 Aube Grand Est +33 6 66 21 44 77

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English :

L’événement Randonnée pédestre Trannes a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne