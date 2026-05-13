Randonnée pédestre Trannes
Randonnée pédestre Trannes dimanche 7 juin 2026.
Trannes
Randonnée pédestre
Point lecture Trannes Aube
Tarif : – – Eur
3
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Envie de découvrir de nouveaux sentiers ? Venez randonner sur deux parcours au choix de 7 km ou 12,5 km avec le comité des fêtes. Rendez-vous au point lecture avant de partir tous ensemble pour cette randonnée.
Inscription entre 8h30 et 9h. Collation offerte avant le départ et ravitaillement sur le parcours. 3 .
Point lecture Trannes 10140 Aube Grand Est +33 6 66 21 44 77
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English :
L’événement Randonnée pédestre Trannes a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne