Randonnée pédestre Tranzault

Randonnée pédestre Tranzault dimanche 19 avril 2026.

Randonnée pédestre

Salle des fêtes Tranzault Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 07:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Randonnée pédestre à Tranzault.

Randonnée pédestre. Balade découverte avec ravitaillement. Départ et inscriptions de la salle des fêtes à partir de 7h. .

Salle des fêtes Tranzault 36230 Indre Centre-Val de Loire +33 6 43 40 87 75 comitejeunes.tranzault@gmail.com

English :

Hiking in Tranzault.

German :

Wanderung in Tranzault.

Italiano :

Escursioni a Tranzault.

Espanol :

Senderismo en Tranzault.

L’événement Randonnée pédestre Tranzault a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Pays de George Sand