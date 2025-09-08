Randonnée pédestre Tranzault
Randonnée pédestre Tranzault dimanche 19 avril 2026.
Randonnée pédestre
Salle des fêtes Tranzault Indre
Début : 2026-04-19 07:00:00
fin : 2026-04-19
2026-04-19
Randonnée pédestre à Tranzault.
Randonnée pédestre. Balade découverte avec ravitaillement. Départ et inscriptions de la salle des fêtes à partir de 7h. .
Salle des fêtes Tranzault 36230 Indre Centre-Val de Loire +33 6 43 40 87 75 comitejeunes.tranzault@gmail.com
English :
Hiking in Tranzault.
German :
Wanderung in Tranzault.
Italiano :
Escursioni a Tranzault.
Espanol :
Senderismo en Tranzault.
