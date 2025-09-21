Randonnée Pédestre Trotte Cailloux Saint-Paul-Flaugnac

Randonnée Pédestre Trotte Cailloux Saint-Paul-Flaugnac dimanche 21 septembre 2025.

Randonnée Pédestre Trotte Cailloux

Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 08:15:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21 2025-09-26

L’association Trotte Cailloux vous propose 3 randonnées pour le mois de septembre 2025.

Rendez-vous pour le départ du covoiturage à Saint-Paul-Flaugnac, à la Maison des associations

Pour plus de renseignements 06 48 12 99 25

Tarif covoiturage 0,07€ / km arrondi à l’€. MINIMUM 1€ .

Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 48 12 99 25 trotte.cailloux46@gmail.com

English :

The Trotte Cailloux association is proposing 3 hikes for September 2025.

Meet at the Maison des associations in Saint-Paul-Flaugnac to start carpooling

German :

Der Verein Trotte Cailloux bietet Ihnen für den Monat September 2025 drei Wanderungen an.

Treffpunkt für die Abfahrt in Fahrgemeinschaften in Saint-Paul-Flaugnac, Maison des associations

Italiano :

L’associazione Trotte Cailloux propone 3 passeggiate per il mese di settembre 2025.

Ritrovo alla Maison des associations di Saint-Paul-Flaugnac per la partenza in auto

Espanol :

La asociación Trotte Cailloux propone 3 marchas para septiembre de 2025.

Cita en la Maison des associations de Saint-Paul-Flaugnac para la salida en coche compartido

