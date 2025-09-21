Randonnée Pédestre Trotte Cailloux Saint-Paul-Flaugnac
Randonnée Pédestre Trotte Cailloux Saint-Paul-Flaugnac dimanche 21 septembre 2025.
Randonnée Pédestre Trotte Cailloux
Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 08:15:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21 2025-09-26
L’association Trotte Cailloux vous propose 3 randonnées pour le mois de septembre 2025.
Rendez-vous pour le départ du covoiturage à Saint-Paul-Flaugnac, à la Maison des associations.
Pour plus de renseignements 06 48 12 99 25
Tarif covoiturage 0,07€ / km arrondi à l’€. MINIMUM 1€ .
Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 48 12 99 25 trotte.cailloux46@gmail.com
English :
The Trotte Cailloux association is proposing 3 hikes for September 2025.
Meet at the Maison des associations in Saint-Paul-Flaugnac to start carpooling
German :
Der Verein Trotte Cailloux bietet Ihnen für den Monat September 2025 drei Wanderungen an.
Treffpunkt für die Abfahrt in Fahrgemeinschaften in Saint-Paul-Flaugnac, Maison des associations
Italiano :
L’associazione Trotte Cailloux propone 3 passeggiate per il mese di settembre 2025.
Ritrovo alla Maison des associations di Saint-Paul-Flaugnac per la partenza in auto
Espanol :
La asociación Trotte Cailloux propone 3 marchas para septiembre de 2025.
Cita en la Maison des associations de Saint-Paul-Flaugnac para la salida en coche compartido
