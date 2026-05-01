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Randonnée pédestre Salle polyvalente Tugéras-Saint-Maurice

Randonnée pédestre Salle polyvalente Tugéras-Saint-Maurice dimanche 27 septembre 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : D149

Ville : 17130 Tugéras-Saint-Maurice

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 27 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Tugéras-Saint-Maurice

Randonnée pédestre

Salle polyvalente D149 Tugéras-Saint-Maurice Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:30:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

circuits coulants de 5 à 12 km , randonnée patrimoine. Pique nique tiré du coffre. Différentes marches proposée
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Salle polyvalente D149 Tugéras-Saint-Maurice 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 00 94 94 

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English :

flowing circuits from 5 to 12 km, heritage hikes. Picnic lunch available. Various walks on offer

L’événement Randonnée pédestre Tugéras-Saint-Maurice a été mis à jour le 2026-05-01 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge