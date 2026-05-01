Randonnée pédestre Salle polyvalente Tugéras-Saint-Maurice

Tugéras-Saint-Maurice

Randonnée pédestre

Salle polyvalente D149 Tugéras-Saint-Maurice Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

circuits coulants de 5 à 12 km , randonnée patrimoine. Pique nique tiré du coffre. Différentes marches proposée

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Salle polyvalente D149 Tugéras-Saint-Maurice 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 00 94 94

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English :

flowing circuits from 5 to 12 km, heritage hikes. Picnic lunch available. Various walks on offer

L’événement Randonnée pédestre Tugéras-Saint-Maurice a été mis à jour le 2026-05-01 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge