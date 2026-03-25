Randonnée pédestre Un bol d’Air

Commune de Fontaine sur Aÿ Fontaine-sur-Ay Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

L’association YENNEGA organise sa 19ème randonnée en faveur des jeunes filles et des femmes Burkinabèes.

3 parcours de 6, 12.3 ou 19 km au programme avec des départs libres de 8h30 à 11h.Tout public

L’association YENNEGA organise sa 19ème randonnée en faveur des jeunes filles et des femmes Burkinabèes.

3 parcours de 6, 12.3 ou 19 km au programme avec des départs libres de 8h30 à 11h.

5€ au profit de l’association

(Gratuit pour les -12 ans).

Avec l’aimable participation du club Gazelec Rando Reims .

Commune de Fontaine sur Aÿ Fontaine-sur-Ay 51160 Marne Grand Est

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English : Randonnée pédestre Un bol d’Air

The YENNEGA association is organizing its 19th hike in aid of Burkinabe girls and women.

3 routes of 6, 12.3 or 19 km on the program, with free departures from 8.30am to 11am.

L’événement Randonnée pédestre Un bol d’Air Fontaine-sur-Ay a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne