Randonnée pédestre Un pas, un rêve, un métier Saint-Germain-sur-Moine Sèvremoine

Parcourez les sentiers de St Germain sur Moine grâce à cette randonnée organisée entre Nantes et Cholet.

LLes parents d’élèves de l’école Bienheureux Carlo Acutis de Saint Germain Sur Moine organisent leur Randonnée Pédestre à thème !

Cette année, la randonnée aura lieu le dimanche 15 Mars 2026 de 7h30 à 10h45 pour les inscriptions.

Intitulée Un pas, un rêve, un métier! , elle vous propose un large choix de parcours

– 5, 9,15 et 21 km avec des ravitaillements, un repas chaud à l’arrivée et des animations.

Parcours proposés: 5, 9, 15 ou 21 km.

Départ entre 7h30 et 10h45

Sur réservation ou sur place.

Tarifs sur réservation: 8 euros adulte/ 5 euros enfant.

Tarifs sur place: 9 euros adulte/6 euros enfant. .

Saint-Germain-sur-Moine 17 Rue Louis Pasteur Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 79 97 38 58 apelsgm@gmail.com

Explore the trails of St Germain sur Moine with this hike organized between Nantes and Cholet.

