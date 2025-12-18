Randonnée pédestre

3 Rue de la République Uzay-le-Venon Cher

Tarif : 2.5 – 2.5 – 3.5 EUR

2.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19 07:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Que dites-vous d’aller vous promener en ce dimanche printanier ? 3 parcours qui valent le coup à Uzay et ses alentours.

7, 14 et 21 kms c’est à vous de choisir! Rendez-vous pour la randonnée annuelle promenons nous dans les bois au départ de la salle des fêtes d’Uzay le Venon à 7h30 avec l’association Uzay Dynamique. 2.5 .

3 Rue de la République Uzay-le-Venon 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 31 11 17 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What do you say we go for a walk on this spring Sunday? 3 routes that are worth it in Uzay and its surroundings.

L’événement Randonnée pédestre Uzay-le-Venon a été mis à jour le 2025-12-18 par OT LIGNIERES