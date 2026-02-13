Randonnée pédestre Valençay
Randonnée pédestre Valençay dimanche 8 mars 2026.
Randonnée pédestre
Valençay Indre
Tarif : 2.5 EUR
2.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-08 07:30:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Randonnée Pédestre de la Gymnastique Volontaire de Valençay.
Inscriptions à la Halle au Blé de 7h30 à 9h.
3 parcours de 11 14 et 18 km avec 2 ravitaillements. Inscriptions jusqu’à 9h30 pour le parcours de 6 km avec 1 ravitaillement. Passage prévu dans le parc du Château de Valençay. 2.5 .
Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 76 26 36 54
English :
21st Randonnée Pédestre de la Gymnastique Volontaire de Valençay.
Registration at the Halle au Blé from 7.30am to 9am.
