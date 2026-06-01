Randonnée pédestre Mairie Valigny
Randonnée pédestre Mairie Valigny dimanche 14 juin 2026.
Valigny
Randonnée pédestre
Mairie Le Club de l’Orée du Bois Valigny Allier
Tarif : 3 – 3 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Le club de l’Orée du Bois organisera une randonnée pédestre avec deux parcours proposés aux marcheurs un premier circuit d’environ 5,35 km (3€) et un second d’environ 12 km (4€). Un café est offert au départ ainsi qu’en ravitaillement en cours de route.
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Mairie Le Club de l’Orée du Bois Valigny 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 96 08
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English :
The Club de l’Orée du Bois will be organizing a hike with two routes available to walkers: a first circuit of approx. 5.35 km (3?) and a second of approx. 12 km (4?). Coffee will be served at the start, and refreshments will be provided along the way.
L’événement Randonnée pédestre Valigny a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme