AGENDA · Vallereuil
Randonnée pédestre Vallereuil
mercredi 30 septembre 2026 · Vallereuil
Informations pratiques
Vallereuil
Randonnée pédestre
Vallereuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 09:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Randonnée pédestre accompagnée.
RDV parking mairie.
Départ 9h
4 circuits 3-4 km, 6-7 km, 8-9 km et 10-12 km.
Le Trait d’Union 06 23 87 30 81 .
Vallereuil 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 87 30 81
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Vallereuil a été mis à jour le 2026-08-31 par Vallée de l’Isle en Périgord