Randonnée pédestre Varennes-Changy dimanche 19 avril 2026.
Rue du Moulinet Varennes-Changy Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 07:30:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Randonnée pédestre, parcours 5, 9, 13 et 18 kms. Tarifs selon parcours. Café au départ de la salle Escale, ravitaillement sur le parcours et pot offert à l’arrivée. Organisée par Tonic Gym Varennoise. Ouverte à tous. .
Rue du Moulinet Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 94 45
English :
Hiking
