RANDONNEE PEDESTRE Départ de la salle polyvalente Varzy

Départ de la salle polyvalente 5 Avenue de la Charité Varzy Nièvre

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-09-06 08:30:00

fin : 2025-09-06 15:00:00

2025-09-06

Randonnée de 10 kms organisée par le comité des fêtes, suivie d’un repas champêtre vers 12h30 ouvert à tous, salle Tamalou. Inscriptions avant le 28 août pour la réservation des repas. .

Départ de la salle polyvalente 5 Avenue de la Charité Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 32 93

