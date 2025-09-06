RANDONNEE PEDESTRE Départ de la salle polyvalente Varzy
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-09-06 08:30:00
fin : 2025-09-06 15:00:00
2025-09-06
Randonnée de 10 kms organisée par le comité des fêtes, suivie d’un repas champêtre vers 12h30 ouvert à tous, salle Tamalou. Inscriptions avant le 28 août pour la réservation des repas. .
Départ de la salle polyvalente 5 Avenue de la Charité Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
