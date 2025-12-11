Randonnée pédestre Veaugues
Randonnée pédestre Veaugues dimanche 8 mars 2026.
Randonnée pédestre
Veaugues Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche 2026-03-08 07:30:00
fin : 2026-03-08 12:00:00
2026-03-08
Randonnée pédestre 7, 13 ou 21 km
Festi’Veaugues organise 3 parcours de randonnée au départ du stade de Veaugues.
Les départs s’effectuent librement , en fonction du circuit choisi et du rythme du randonneur avec pour seule consigne être de retour à midi.
7, 13 et 21 km 5 .
Veaugues 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 80 56 80 71 festiveaugues@gmail.com
English :
Hiking 7, 13 or 21 km
