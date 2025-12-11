Randonnée pédestre

Veaugues Cher

Début : Dimanche 2026-03-08 07:30:00

fin : 2026-03-08 12:00:00

2026-03-08

Randonnée pédestre 7, 13 ou 21 km

Festi’Veaugues organise 3 parcours de randonnée au départ du stade de Veaugues.

Les départs s’effectuent librement , en fonction du circuit choisi et du rythme du randonneur avec pour seule consigne être de retour à midi.

7, 13 et 21 km 5 .

Veaugues 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 80 56 80 71 festiveaugues@gmail.com

English :

Hiking 7, 13 or 21 km

