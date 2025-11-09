Randonnée pédestre Vendœuvres
Randonnée pédestre Vendœuvres dimanche 9 novembre 2025.
Randonnée pédestre
57 rue Grande Vendœuvres Indre
Tarif : 2.8 – 2.8 – 4.3 EUR
Début : Dimanche 2025-11-09 07:30:00
L’US Brenne Marche Vendoeuvres propose une randonnée.
L’US Brenne Marche Vendoeuvres propose une randonnée de 9,5km, 11km, 15km et 18 km. 2.8 .
57 rue Grande Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 77 28 95 25 usbrennemarche.vendoeuvres@gmail.com
English :
US Brenne Marche Vendoeuvres proposes a hike.
German :
Die US Brenne Marche Vendoeuvres bietet eine Wanderung an.
Italiano :
L’US Brenne Marche Vendoeuvres propone un’escursione.
Espanol :
La US Brenne Marche Vendoeuvres propone una caminata.
