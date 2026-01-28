Randonnée pédestre Vendœuvres
Randonnée pédestre Vendœuvres dimanche 8 février 2026.
Randonnée pédestre
57 rue Grande Vendœuvres Indre
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-08 09:00:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
L’US Brenne Marche Vendoeuvres propose une randonnée.
L’US Brenne Marche Vendoeuvres propose une randonnée de 10 km, suivi d’un repas (Coq au vin) sur inscription. 4 .
57 rue Grande Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 08 13 67 75 usbrennemarche.vendoeuvres@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
US Brenne Marche Vendoeuvres proposes a hike.
L’événement Randonnée pédestre Vendœuvres a été mis à jour le 2026-01-28 par Destination Brenne