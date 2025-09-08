Randonnée pédestre Verneuil-sur-Igneraie
Randonnée pédestre Verneuil-sur-Igneraie dimanche 19 juillet 2026.
Randonnée pédestre
Verneuil-sur-Igneraie Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Randonnée pédestre à Verneuil sur Igneraie.
2 parcours de 8 et 13km avec ravitaillements et pot de l’amitié. .
Verneuil-sur-Igneraie 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 6 42 07 92 65 famillesrurales.verneuil36400@gmail.com
English :
Hiking in Verneuil sur Igneraie.
German :
Wanderung in Verneuil sur Igneraie.
Italiano :
Escursioni a Verneuil sur Igneraie.
Espanol :
Senderismo en Verneuil sur Igneraie.
L’événement Randonnée pédestre Verneuil-sur-Igneraie a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Pays de George Sand