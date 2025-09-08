Randonnée pédestre Verneuil-sur-Igneraie

Randonnée pédestre Verneuil-sur-Igneraie dimanche 19 juillet 2026.

Verneuil-sur-Igneraie Indre

Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19

2026-07-19

Randonnée pédestre à Verneuil sur Igneraie.
2 parcours de 8 et 13km avec ravitaillements et pot de l’amitié.   .

Verneuil-sur-Igneraie 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 6 42 07 92 65  famillesrurales.verneuil36400@gmail.com

English :

Hiking in Verneuil sur Igneraie.

German :

Wanderung in Verneuil sur Igneraie.

Italiano :

Escursioni a Verneuil sur Igneraie.

Espanol :

Senderismo en Verneuil sur Igneraie.

