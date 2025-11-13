Randonnée pédestre Mairie Vicq-sur-Mer

Randonnée pédestre

Mairie Cosqueville Vicq-sur-Mer Manche

Début : 2026-11-25 14:00:00

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-11-25

Dans une ambiance conviviale, nous empruntons les sentiers, balisés ou non, et partageons le plaisir de la randonnée.

Se sentir bien, découvrir autrement notre belle région du Cotentin, être au contact avec la nature, vivre de nouvelles sensations, pratiquer une activité à part, bref, nos motivations de randonneurs sont multiples !

Randonnée gratuite avec guide bénévole.

Environ 10 km 3h.

Rendez vous à la mairie de Cosqueville. .

Mairie Cosqueville Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie

