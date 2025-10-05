Randonnée pédestre Vierzon

Randonnée pédestre Vierzon dimanche 5 octobre 2025.

Randonnée pédestre

Route de Bellon Vierzon Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2025-10-05 07:30:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Amicale des Résidents de Chaillot les Crêles. Parcours de 6 ; 12 et 18 km

Route de Bellon Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 6 19 09 81 86 arccvierzon@free.fr

English :

Amicale des Résidents de Chaillot les Crêles. 6, 12 and 18 km routes

German :

Amicale des Résidents de Chaillot les Crêles (Freundeskreis der Bewohner von Chaillot les Crêles). Strecken von 6; 12 und 18 km

Italiano :

Amicale des Résidents de Chaillot les Crêles. Percorsi di 6, 12 e 18 km

Espanol :

Amicale des Résidents de Chaillot les Crêles. Rutas de 6, 12 y 18 km

L’événement Randonnée pédestre Vierzon a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de Tourisme de VIERZON