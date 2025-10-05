Randonnée pédestre Vierzon
Randonnée pédestre Vierzon dimanche 5 octobre 2025.
Randonnée pédestre
Route de Bellon Vierzon Cher
Tarif : 3 EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 07:30:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Amicale des Résidents de Chaillot les Crêles. Parcours de 6 ; 12 et 18 km
3 .
Route de Bellon Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 6 19 09 81 86 arccvierzon@free.fr
English :
Amicale des Résidents de Chaillot les Crêles. 6, 12 and 18 km routes
German :
Amicale des Résidents de Chaillot les Crêles (Freundeskreis der Bewohner von Chaillot les Crêles). Strecken von 6; 12 und 18 km
Italiano :
Amicale des Résidents de Chaillot les Crêles. Percorsi di 6, 12 e 18 km
Espanol :
Amicale des Résidents de Chaillot les Crêles. Rutas de 6, 12 y 18 km
