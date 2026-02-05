Randonnée pédestre

Viglain Loiret

Début : Dimanche 2026-03-29 07:30:00

fin : 2026-03-29

2026-03-29

On enfile les chaussures, et on se prépare pour la randonnée pédestre animée sur les chemins de Viglain !

Au choix 4 circuits de 5, 10, 13 et 17Km Surprise sur le 5 km !

(Prévoyez votre gobelet).

– par le Club Gym avec Musique et Improvisations – .

Viglain 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 63 24 97 12

