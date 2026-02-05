Randonnée pédestre Viglain
Randonnée pédestre Viglain dimanche 29 mars 2026.
Randonnée pédestre
Viglain Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche 2026-03-29 07:30:00
fin : 2026-03-29
2026-03-29
On enfile les chaussures, et on se prépare pour la randonnée pédestre animée sur les chemins de Viglain !
Au choix 4 circuits de 5, 10, 13 et 17Km Surprise sur le 5 km !
(Prévoyez votre gobelet).
– par le Club Gym avec Musique et Improvisations – .
Viglain 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 63 24 97 12
