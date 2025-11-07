Randonnée pédestre Salle des fêtes Virandeville
Randonnée pédestre Salle des fêtes Virandeville mercredi 9 décembre 2026.
Randonnée pédestre
Salle des fêtes 53 Lieu-dit Le Bourg Virandeville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 14:00:00
fin : 2026-12-09
Date(s) :
2026-12-09
Dans une ambiance conviviale, nous empruntons les sentiers, balisés ou non, et partageons le plaisir de la randonnée.
Se sentir bien, découvrir autrement notre belle région du Cotentin, être au contact avec la nature, vivre de nouvelles sensations, pratiquer une activité à part, bref, nos motivations de randonneurs sont multiples !
Randonnée gratuite avec guide bénévole.
Environ 10 km 3h.
Rendez-vous à la salle communale. .
Salle des fêtes 53 Lieu-dit Le Bourg Virandeville 50690 Manche Normandie
English : Randonnée pédestre
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Randonnée pédestre Virandeville a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Cotentin