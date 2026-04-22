Randonnée pédestre VTT et Gravel Vouillon
Randonnée pédestre VTT et Gravel Vouillon dimanche 3 mai 2026.
Vouillon
Randonnée pédestre VTT et Gravel
Stade Vouillon Indre
Tarif : 2.8 – 2.8 – EUR
2.8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-03 07:30:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Que vous soyez marcheur occasionnel, cycliste passionné ou adepte de Gravel, cet événement est fait pour vous. Avec de nouveaux parcours, chacun trouvera son défi !
Randonnée pédestre 7 km, 12 km et 17 km ; VTT 26 km et 51 km et Gravel 75 km.
Inscriptions dès 7h30 au stade de Vouillon Départ VTT & Gravel à 8h30 2.8 .
Stade Vouillon 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 98 79 93 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Whether you’re an occasional walker, a keen cyclist or a Gravel enthusiast, this is the event for you. With new routes, there’s a challenge for everyone!
L’événement Randonnée pédestre VTT et Gravel Vouillon a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Champs d’Amour