Vouillon

Randonnée pédestre VTT et Gravel

Stade Vouillon Indre

Tarif : 2.8 – 2.8 – EUR

2.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03 07:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Que vous soyez marcheur occasionnel, cycliste passionné ou adepte de Gravel, cet événement est fait pour vous. Avec de nouveaux parcours, chacun trouvera son défi !

Randonnée pédestre 7 km, 12 km et 17 km ; VTT 26 km et 51 km et Gravel 75 km.

Inscriptions dès 7h30 au stade de Vouillon Départ VTT & Gravel à 8h30 2.8 .

Stade Vouillon 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 98 79 93 58

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English :

Whether you’re an occasional walker, a keen cyclist or a Gravel enthusiast, this is the event for you. With new routes, there’s a challenge for everyone!

L’événement Randonnée pédestre VTT et Gravel Vouillon a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Champs d’Amour