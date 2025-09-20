Randonnée pédestre, VTT et Trail Rue Jean de Bourbon Yssingeaux
Que vous soyez un passionné de randonnée ou un amateur de VTT, cet événement est fait pour vous ! Participez à une journée remplie d’aventures, de défis et de plaisir en plein air. Accessible à tous !
Rue Jean de Bourbon Départ du Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Whether you’re an avid hiker or mountain biker, this is the event for you! Join us for a day of adventure, challenge and outdoor fun. Accessible to all!
German :
Egal, ob Sie ein begeisterter Wanderer oder Mountainbike-Fan sind, diese Veranstaltung ist genau das Richtige für Sie! Nehmen Sie an einem Tag voller Abenteuer, Herausforderungen und Spaß an der frischen Luft teil. Für alle zugänglich!
Italiano :
Se siete appassionati di escursionismo o mountain bike, questo è l’evento che fa per voi! Partecipate a una giornata piena di avventure, sfide e divertimento all’aria aperta. Accessibile a tutti!
Espanol :
Tanto si eres un entusiasta del senderismo como de la bicicleta de montaña, ¡este es tu evento! Participe en un día lleno de aventuras, desafíos y diversión al aire libre. Accesible para todos
