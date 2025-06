Randonnée pédestre Yviers 22 juin 2025 07:00

À l’occasion de la traditionnelle frairie d’Yviers, profitez d’un moment sportif et convivial le dimanche matin dès 8h avec une randonnée pédestre ouverte à tous !

Yviers 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 19 74 mairie-yviers@wanadoo.fr

On the occasion of the traditional Yviers strawberry festival, enjoy a sporting and convivial event on Sunday morning from 8am with a hike open to all!

Anlässlich der traditionellen « Frairie d’Yviers » können Sie am Sonntagmorgen ab 8 Uhr einen sportlichen und geselligen Moment mit einer für alle offenen Wanderung genießen!

Nell’ambito della tradizionale frairie d’Yviers, la domenica mattina, a partire dalle 8, potrete assistere a un evento sportivo e amichevole con una passeggiata aperta a tutti!

En el marco de la tradicional frairie d’Yviers, el domingo por la mañana, a partir de las 8:00 horas, podrá disfrutar de un evento deportivo y amistoso con un paseo abierto a todos

