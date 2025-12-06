Randonnée pédestres AMF Téléthon Salle des fêtes Cérilly

Randonnée pédestres AMF Téléthon

Salle des fêtes Place Marx Dormoy Cérilly Allier

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Petit-déjeuner offert avant les départs des randonnées 6,3 km-9 km ou 14 km (au choix).

Suivie d’un repas Jambon cru- tartiflette- dessert et café (boisson comprise).

L’intégralité de la recette sera reversée à l’AMF Téléthon.

Ouvert à tous!

Salle des fêtes Place Marx Dormoy Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 16 10 41

English :

Breakfast offered before the start of the 6.3 km-9 km or 14 km hikes (your choice).

Followed by a meal: Jambon cru- tartiflette- dessert and coffee (drinks included).

All proceeds donated to AMF Téléthon.

Open to all!

