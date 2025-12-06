Randonnée pédestres AMF Téléthon Salle des fêtes Cérilly
Randonnée pédestres AMF Téléthon Salle des fêtes Cérilly samedi 6 décembre 2025.
Randonnée pédestres AMF Téléthon
Salle des fêtes Place Marx Dormoy Cérilly Allier
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Petit-déjeuner offert avant les départs des randonnées 6,3 km-9 km ou 14 km (au choix).
Suivie d’un repas Jambon cru- tartiflette- dessert et café (boisson comprise).
L’intégralité de la recette sera reversée à l’AMF Téléthon.
Ouvert à tous!
Salle des fêtes Place Marx Dormoy Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 16 10 41
English :
Breakfast offered before the start of the 6.3 km-9 km or 14 km hikes (your choice).
Followed by a meal: Jambon cru- tartiflette- dessert and coffee (drinks included).
All proceeds donated to AMF Téléthon.
Open to all!
