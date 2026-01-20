Randonnée Pédibus Rando Courcelles Rue Françoise d’Albret Courcelles

Randonnée Pédibus Rando Courcelles

Rue Françoise d’Albret Parking de l’Etang Courcelles Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

2026-03-21

Association affiliée à la FFRP, Pédibus Rando vous propose des marches bimensuelles d’une durée de 2 à 3 heures pour une distance de 8 à 10 km, de difficulté moyenne Ouvert à tout public Possibilité de découverte pour 2 randonnées sans adhésion Renseignements M. François Lélu au 06 84 47 81 32 A Courcelles le 21/03/2026 départ parking de l’étang à 14h .

Rue Françoise d’Albret Parking de l’Etang Courcelles 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 47 81 32

