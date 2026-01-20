Randonnée Pédibus Rando Courcelles Rue Françoise d’Albret Courcelles
Randonnée Pédibus Rando Courcelles Rue Françoise d’Albret Courcelles samedi 21 mars 2026.
Randonnée Pédibus Rando Courcelles
Rue Françoise d’Albret Parking de l’Etang Courcelles Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-21 17:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Association affiliée à la FFRP, Pédibus Rando vous propose des marches bimensuelles d’une durée de 2 à 3 heures pour une distance de 8 à 10 km, de difficulté moyenne Ouvert à tout public Possibilité de découverte pour 2 randonnées sans adhésion Renseignements M. François Lélu au 06 84 47 81 32 A Courcelles le 21/03/2026 départ parking de l’étang à 14h .
Rue Françoise d’Albret Parking de l’Etang Courcelles 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 47 81 32
English : Randonnée Pédibus Rando Courcelles
