Randonnée Pédibus Rando Menou Rue du Presbytère Menou

Rue du Presbytère Place de l’Eglise Menou Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21 17:00:00
2026-02-21
Association affiliée à la FFRP, Pédibus Rando vous propose des marches bimensuelles d’une durée de 2 à 3 heures pour une distance de 8 à 10 km, de difficulté moyenne Ouvert à tout public Possibilité de découverte pour 2 randonnées sans adhésion Renseignements M. François Lélu au 06 84 47 81 32 .
Rue du Presbytère Place de l’Eglise Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 47 81 32
