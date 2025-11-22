Randonnée Pédibus Rando Oudan Oudan parking de la Mairie Varzy

Oudan parking de la Mairie 22 Rue de L Hôtel de ville Varzy Nièvre

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

2025-11-22

Association affiliée à la FFRP, Pédibus Rando vous propose des marches bimensuelles d’une durée de 2 à 3 heures pour une distance de 8 à 10 km, de difficulté moyenne Ouvert à tout public Possibilité de découverte pour 2 randonnées sans adhésion Renseignements M. François Lélu au 06 84 47 81 32 Samedi 22 novembre 2025 à 14h randonnée à Oudan, départ parking de la Mairie .

Oudan parking de la Mairie 22 Rue de L Hôtel de ville Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 47 81 32

