Randonnée Pédibus Rando Saint-Pierre-Du-Mont Saint-Pierre-Du-Mont Mairie La Pouge Varzy

Randonnée Pédibus Rando Saint-Pierre-Du-Mont Saint-Pierre-Du-Mont Mairie La Pouge Varzy samedi 8 novembre 2025.

Randonnée Pédibus Rando Saint-Pierre-Du-Mont

Saint-Pierre-Du-Mont Mairie La Pouge 22 Rue de L Hôtel de ville Varzy Nièvre

Tarif : 10 – 10 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 17:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Association affiliée à la FFRP, Pédibus Rando vous propose des marches bimensuelles d’une durée de 2 à 3 heures pour une distance de 8 à 10 km, de difficulté moyenne Ouvert à tout public Possibilité de découverte pour 2 randonnées sans adhésion Renseignements M. François Lélu au 06 84 47 81 32 Samedi 8 novembre 2025 à 14h randonnée à Saint-Pierre-Du-Mont, départ Mairie La Pouge .

Saint-Pierre-Du-Mont Mairie La Pouge 22 Rue de L Hôtel de ville Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 47 81 32

English : Randonnée Pédibus Rando Saint-Pierre-Du-Mont

German : Randonnée Pédibus Rando Saint-Pierre-Du-Mont

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnée Pédibus Rando Saint-Pierre-Du-Mont Varzy a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Clamecy Haut Nivernais