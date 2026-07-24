Informations pratiques

Antichan-de-Frontignes

RANDONNÉE PÉLERINAGE DU PIC DU GAR

COL DES ARES Antichan-de-Frontignes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 07:30:00

fin : 2026-08-06 16:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Randonnée pèlerinage du Pic du Gar organisée par l’USCA.

RDV au parking 100 mètres avant le Col des Ares au départ de la piste forestière à 7h30.

Grillades d’agneau offertes par le Groupement Pastoral de Gar et Pot de l’amitié offert par l’USCA.

Possibilité d’accès en voiture sur délivrance d’un autorisation entre 7h30 et 9h30 (ensuite 1h30 de marche). .

COL DES ARES Antichan-de-Frontignes 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 92 92 bernarddumail@wanadoo.fr

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English :

Hike—Pilgrimage to the Pic du Gar organized by the USCA.

Meet at the parking lot 100 meters before the Col des Ares at the start of the forest trail at 7:30 a.m.

Grilled lamb provided by the Gar Pastoral Association, and a friendly get-together hosted by the USCA.

L’événement RANDONNÉE PÉLERINAGE DU PIC DU GAR Antichan-de-Frontignes a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE