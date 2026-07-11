Informations pratiques

Saint-Martin-d’Arberoue

Randonnée pelote en Arbéroue

Fronton municipal Saint-Martin-d’Arberoue Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08 09:00:00

fin : 2026-09-08 12:00:00

Date(s) :

2026-09-08

Après une jolie randonnée sur les hauteurs de la vallée de l’Arbéroue, vous participerez à une initiation à la pelote basque sur le fronton de Saint Martin d’Arbéroue. Bien plus qu’un simple sport, c’est une véritable tradition ancrée dans la culture locale. Au fil des explications, Laurent votre guide vous initiera aux différentes disciplines de ce sport emblématique (main nue, pala et chistera). Equipement à prévoir, sac à dos, chaussures dotées d’une semelle crantée, coupe vent, vêtement de pluie et protections contre le soleil, chapeau.

A partir de 6 ans. .

Fronton municipal Saint-Martin-d’Arberoue 64640 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Randonnée pelote en Arbéroue

L’événement Randonnée pelote en Arbéroue Saint-Martin-d’Arberoue a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque