Courteron

Randonnée pétillante

Rue des oeillets Courteron Aube

Tarif : – – Eur

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’Office de Tourisme de la Côte des Bar organise une randonnée pétillante afin de promouvoir son TopoGuide “La Côte des Bar en Champagne…à pied” qui référence 24 promenades et randonnées.

Au programme

➡ un circuit de 10,5km à travers les paysages viticoles et naturels de la Côte des Bar. Vous découvrirez le circuit des cadoles de Courteron référencé dans le TopoGuide.

2 flûtes de champagne et 2 ravitaillements gourmands.

Une intervention de l’Association des Cadoles de Champagne et une présentation de l’utilisation du composte dans le vignoble par le Champagne Réaut.

Rendez-vous sur le parking des oeillets à 9h.

Départ à 9h30.

Inscription obligatoire.

Réservez en ligne ou au comptoir de nos Offices de Tourisme de Bar-sur-Seine (03 25 29 94 43) ou Bar-sur-Aube (03 25 27 24 25) 20 .

Rue des oeillets Courteron 10250 Aube Grand Est +33 3 25 27 24 25 contact@tourisme-cotedesbar.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée pétillante Courteron a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne