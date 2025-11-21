Randonnée photographique à Champtoceaux Champtoceaux Mauges-sur-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-11-21 10:00:00
Randonnée photographique de 8 km à Champtoceaux
Organisé par Sylvie de EMBALLADES PHOTO
Perché sur son éperon rocheux sur les bords de la Loire entre Nantes et Angers, Champtoceaux ne laisse pas indifférent… Du panorama du Champalud au village pittoresque de la Patache, les paysages de cartes postales de cette ancienne ville fortifiée se succèdent, tout au long d’un parcours d’environ 8 kilomètres. Ensemble, allons partager nos différents regards photographiques de ce très beau coin ligérien aux couleurs de juillet !
RESERVATION OBLIGATOIRE
– Sur le site internet de Emballades Photo https://emballadesphoto.fr/events/randonnee-photo-a-champtoceaux-49-8-km/
– Par téléphone ou SMS au 06.06.45.42.85. .
Champtoceaux CHAMPTOCEAUX Mauges-sur-Loire 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@emballadesphoto.fr
English :
8 km photographic walk in Champtoceaux
German :
8 km lange fotografische Wanderung in Champtoceaux
Italiano :
8 km di passeggiata fotografica a Champtoceaux
Espanol :
Paseo fotográfico de 8 km en Champtoceaux
