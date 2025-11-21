Randonnée photographique à Champtoceaux Champtoceaux Mauges-sur-Loire

Randonnée photographique à Champtoceaux

Randonnée photographique de 8 km à Champtoceaux

Organisé par Sylvie de EMBALLADES PHOTO

Perché sur son éperon rocheux sur les bords de la Loire entre Nantes et Angers, Champtoceaux ne laisse pas indifférent… Du panorama du Champalud au village pittoresque de la Patache, les paysages de cartes postales de cette ancienne ville fortifiée se succèdent, tout au long d’un parcours d’environ 8 kilomètres. Ensemble, allons partager nos différents regards photographiques de ce très beau coin ligérien aux couleurs de juillet !

RESERVATION OBLIGATOIRE

– Sur le site internet de Emballades Photo https://emballadesphoto.fr/events/randonnee-photo-a-champtoceaux-49-8-km/

– Par téléphone ou SMS au 06.06.45.42.85. .

