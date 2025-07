Randonnée photographique « De la forêt à la Loire » au Thoureil Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire

Randonnée photographique « De la forêt à la Loire » au Thoureil Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire mardi 19 août 2025.

Randonnée photographique « De la forêt à la Loire » au Thoureil

Le Thoureil 5 Rue du Mail Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-08-19 10:00:00

fin : 2025-09-29

2025-08-19 2025-09-29

Avec ses demeures de tuffeau et ses bateaux traditionnels de Loire, le petit village pittoresque du Thoureil ne manque pas de charme !

Un circuit vallonné de 8 kilomètres nous entraîne tout d’abord dans la campagne et la forêt, avant de rejoindre le village sur les bords de Loire, où il fait bon flâner…

Ensemble, profitons de cette belle randonnée aux couleurs de l’été pour partager nos regards photographiques !

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 19 août 2025 à partir de 10h.

Lundi 29 septembre 2025 à partir de 10h. .

Le Thoureil 5 Rue du Mail Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85

English :

With its tuffeau mansions and traditional Loire boats, the picturesque village of Le Thoureil is sure to charm!

German :

Mit seinen Häusern aus Tuffstein und den traditionellen Loire-Booten fehlt es dem kleinen malerischen Dorf Le Thoureil nicht an Charme!

Italiano :

Con i suoi palazzi in tufo e le barche tradizionali della Loira, il pittoresco paesino di Le Thoureil è pieno di fascino!

Espanol :

Con sus mansiones de toba y sus barcos tradicionales del Loira, el pintoresco pueblecito de Le Thoureil está lleno de encanto

