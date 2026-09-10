Informations pratiques

Orée d’Anjou

Randonnée photographique « du côté de la Patache » à Champtoceaux avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO

La Patache Champtoceaux Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 14:00:00

fin : 2026-10-07 17:30:00

Date(s) :

2026-10-07

Une balade photographique pour marcher autrement, développer sa vision créative et partager nos différents regards photographiques

A Champtoceaux, la Patache est le nom d’un pittoresque petit village de pêcheurs où il fait bon flâner… C’est de là que je vous propose de démarrer notre balade qui, par un petit sentier passant dans des sous-bois, nous mènera jusqu’aux ruines du Moulin Pendu, ancien moulin à eau classé Monument historique. Voilà là un bien joli coin ligérien où partager nos différents regards photographiques !

Distance : 3 km

Nombre de places : 6

A partir de 8 ans

INFOS DIVERSES :

– Prévoir des chaussures de marche de type basket, une bouteille d’eau et un vêtement de pluie…

– Tous types d’appareils photo acceptés, y compris les téléphones portables.

– Chiens non autorisés.

– Possibilité de programmer la balade un autre jour sur demande si la balade est complète au moment de votre réservation, s’il ne reste pas suffisamment de places, ou si vous êtes un groupe de plus de 6 personnes. .

La Patache Champtoceaux Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@emballadesphoto.fr

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English :

A photographic walk to experience walking in a new way, develop your creative vision, and share our different photographic perspectives

L’événement Randonnée photographique « du côté de la Patache » à Champtoceaux avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-09-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges