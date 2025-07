RANDONNÉE PHOTOGRAPHIQUE « ENTRE TERRIL ET ÉTANG » Abbaretz

Base de loisirs de la Mine Abbaretz Loire-Atlantique

A Abbaretz en Loire-Atlantique, le site de l’ancienne mine d’étain est un endroit presque lunaire, étonnant et atypique…

D’un côté le terril avec à son sommet un panorama à 360° à découvrir, et de l’autre l’étang

dans les bois… Un joli coin où sortir les appareils photos tout au long d’un circuit d’environ 6 kilomètres. Ensemble, profitons des couleurs de septembre pour aller découvrir ces paysages uniques et partager nos différents regards photographiques !

Distance 6 km.

A noter nombreuses marches pour accéder en haut du terril)

Horaire 10h

Durée Journée avec pique-nique (à prévoir dans le sac-à-dos)

Rendez-vous à 10h sur le parking de la base de loisirs de la Mine, à Abbaretz

Tarif 15 €/adulte (à partir de 14 ans)

Nombre de places 6

Règlement sur place, par chèque ou en espèces

Public à partir de 14 ans

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

INFOS DIVERSES

– Prévoir des chaussures de marche de type basket, une bouteille d’eau et un vêtement de pluie…

– Nombreuses marches

– Tous types d’appareils photo acceptés, y compris les téléphones portables.

– Chiens non acceptés

– Possibilité de programmer la balade un autre jour sur demande si la balade est complète au moment de votre réservation, s’il ne reste pas suffisamment de places, ou si vous êtes un groupe de plus de 6 personnes

– Selon les conditions météo, la sortie pourra être annulée .

Base de loisirs de la Mine Abbaretz 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85

English :

In Abbaretz, Loire-Atlantique, the site of the former tin mine is an almost lunar-like place, surprising and atypical?

German :

In Abbaretz im Département Loire-Atlantique ist das Gelände der ehemaligen Zinnmine ein fast mondähnlicher, erstaunlicher und atypischer Ort?

Italiano :

Ad Abbaretz, nella Loira Atlantica, il sito dell’ex miniera di stagno è un luogo quasi lunare, sorprendente e atipico?

Espanol :

En Abbaretz (Loira-Atlántico), el emplazamiento de la antigua mina de estaño es un lugar casi lunar, sorprendente y atípico?

