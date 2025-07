Randonnée photographique « Le Moulin Neuf » à Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date :

Début : 2025-09-10 10:00:00

fin : 2025-09-10

Date(s) :

2025-09-10

Pour marcher autrement, observer la nature à travers l’objectif et développer sa vision créative…

Avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO

Au coeur des Mauges, à Beaupreau, une jolie boucle de 10 kilomètres nous entraîne tantôt sur les bords de la rivière, tantôt dans les coteaux, tantôt sur de petits sentiers agricoles… Si vous aimez la photo et la marche, allons ensemble partager nos différents regards photographiques !

RESERVATION OBLIGATOIRE :

– sur le site internet de EMBALLADES PHOTO https://emballadesphoto.fr/events/randonnee-photo-le-moulin-neuf-a-beaupreau-10-km/

ou par tel ou SMS au 06.06.45.42.85 .

Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@randonneespourpetitsetgrands.com

English :

To walk differently, to observe nature through the lens and to develop one’s creative vision..

German :

Um anders zu gehen, die Natur durch die Linse zu betrachten und eine kreative Vision zu entwickeln..

Italiano :

Per camminare in modo diverso, per osservare la natura attraverso l’obiettivo e per sviluppare la vostra visione creativa?

Espanol :

¿Para caminar de forma diferente, observar la naturaleza a través del objetivo y desarrollar su visión creativa?

