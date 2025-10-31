Randonnée photographique sur les bords de la Sèvre Nantaise au Longeron Parking de la salle omnisports Sèvremoine

Randonnée photographique sur les bords de la Sèvre Nantaise au Longeron

Parking de la salle omnisports LE LONGERON Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2025-10-31 10:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Pour marcher autrement, observer la nature à travers l’objectif et développer sa vision créative…

Organisé par Sylvie de EMBALLADES PHOTO

Au Longeron, une jolie boucle de 9 kilomètres nous entraîne à la découverte des charmes de la Sèvre Nantaise et de ses moulins. Profitons des couleurs de l’automne pour aller découvrir ce joli coin de Maine-et-Loire et y partager nos regards photographiques !

Journée avec pique-nique à prévoir par vos soins (et à mettre dans le sac-à-dos)

Inscription obligatoire

– sur le site internet de EMBALLADES PHOTO https://emballadesphoto.fr/events/randonnee-photo-sur-les-bords-de-la-sevre-nantaise-au-longeron-49-9-km-2/

– ou par téléphone au 06-06-45-42-85 .

Parking de la salle omnisports LE LONGERON Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85

English :

To walk differently, to observe nature through the lens and to develop one’s creative vision..

German :

Um anders zu gehen, die Natur durch die Linse zu betrachten und eine kreative Vision zu entwickeln..

Italiano :

Per camminare in modo diverso, per osservare la natura attraverso l’obiettivo e per sviluppare la vostra visione creativa?

Espanol :

¿Para caminar de forma diferente, observar la naturaleza a través del objetivo y desarrollar su visión creativa?

