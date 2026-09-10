Randonnée photographique sur les pas de Du Bellay à Liré, avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO Parking du Château de la Turmellière Orée d’Anjou

Informations pratiques

Orée d’Anjou

Randonnée photographique sur les pas de Du Bellay à Liré, avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO

Parking du Château de la Turmellière LIRE Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 10:00:00

fin : 2026-10-30 17:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Randonnée photographique à Liré, autour du château de la Turmellière, dans la campagne et dans les vignes, pour partager nos différents regards photographiques

Liré est la petite commune angevine qui a vu naître et grandir Joachim du Bellay, le célèbre auteur de « Heureux qui comme Ulysse »… Je vous invite à venir partager nos différents regards photographiques à travers une balade automnale sur les pas du poète, le long d’une jolie boucle de 7 kilomètres dans la campagne et dans les vignes autour du château de la Turmelière.

Distance : Boucle de 7 km

Nombre de places : 6

INFOS DIVERSES :

– Prévoir des chaussures de marche de type basket, une bouteille d’eau, un vêtement de pluie et votre pique-nique (à prévoir dès le départ dans le sac-à-dos)

– Tous types d’appareils photo acceptés, y compris les téléphones portables.

– Chiens non autorisés.

– Possibilité de programmer la balade un autre jour sur demande si la balade est complète au moment de votre réservation, s’il ne reste pas suffisamment de places, ou si vous êtes un groupe de plus de 6 personnes.

– Selon les conditions météo, la sortie pourra être annulée. .

Parking du Château de la Turmellière LIRE Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@emballadesphoto.fr

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English :

A photography hike in Liré, around the Château de la Turmellière, through the countryside and vineyards, to share our different photographic perspectives

L’événement Randonnée photographique sur les pas de Du Bellay à Liré, avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-09-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges