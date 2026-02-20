Randonnée pique-nique en groupe avec les Ânes Voyageurs Uzerche

Randonnée pique-nique en groupe avec les Ânes Voyageurs

Accessible aux enfants à partir de 7 ans. (Les ânes accompagneront le groupe et porteront le pique-nique. Les enfants ne monteront pas sur les ânes.)

Vous avez envie de (re)découvrir les berges de la Vézère et de vivre la très chouette expérience de passer une demi-journée de randonnée/pique-nique en compagnie de mes adorables ânes, sans être en totale autonomie ?

Retrouvez-nous un dimanche matin pour partir à l’aventure ensemble !

Rdv au domaine des ânes voyageurs, pour préparer ensemble les ânes.

Randonnée de 7,5km sur le POC longeant la Vézère. Nous ferons une pause sur les berges de la Vézère afin de profiter du lieu pour pique-niquer avec les ânes.

15€ par adulte et 12€ par enfant de moins de 16 ans.

En cas de météo inadaptée ou d’un nombre insuffisant de participants, Les ânes voyageurs se réserve le droit d’annuler. .

La Croix de Fargeas Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 33 89 14 lesanesvoyageurs@gmail.com

