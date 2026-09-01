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AGENDA · La Chapelle-sur-Aveyron

Randonnée + pique-nique La Chapelle-sur-Aveyron

dimanche 20 septembre 2026 · La Chapelle-sur-Aveyron

Randonnée + pique-nique La Chapelle-sur-Aveyron

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
45230 La Chapelle-sur-Aveyron
Département
Loiret
Tarif
3 3 3 Tarif de base - plein tarif

La Chapelle-sur-Aveyron

Randonnée + pique-nique

La Chapelle-sur-Aveyron Loiret

Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Randonnée + pique-nique
Randonnée avec pique-nique. RDV 9h. départ 9h30. Parcours 6 et 10km. Tarif rando seule : 3€ . Tarif rando + pique-nique : 12€. Inscription pour le pique-nique obligatoire auprès de Julie au 06 31 94 53 90. 3  .

La Chapelle-sur-Aveyron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 31 94 53 90 

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English :

Easter hike

L’événement Randonnée + pique-nique La Chapelle-sur-Aveyron a été mis à jour le 2026-09-03 par OT GATINAIS SUD