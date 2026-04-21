Marcenat

Randonnée plein air Marcenat

Salle des fêtes Marcenat Allier

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 07:30:00

fin : 2026-05-01 10:30:00

Date(s) :

2026-05-01

3 parcours de 8 ,13 , 16km.

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Salle des fêtes Marcenat 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 48 26 annieetthierry@orange.fr

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English :

3 routes of 8 ,13 , 16km.

L’événement Randonnée plein air Marcenat Marcenat a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Val de Sioule