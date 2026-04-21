Randonnée plein air Marcenat Marcenat
Randonnée plein air Marcenat Marcenat vendredi 1 mai 2026.
Marcenat
Randonnée plein air Marcenat
Salle des fêtes Marcenat Allier
Tarif : 3 – 3 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 07:30:00
fin : 2026-05-01 10:30:00
Date(s) :
2026-05-01
3 parcours de 8 ,13 , 16km.
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Salle des fêtes Marcenat 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 48 26 annieetthierry@orange.fr
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English :
3 routes of 8 ,13 , 16km.
L’événement Randonnée plein air Marcenat Marcenat a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Val de Sioule