Laissez la voiture de côté et embarquez pour une exploration pédestre aux côtés de notre experte du territoire, à la découverte du Val de Saire.

Au départ de Cherbourg (navette incluse), cette excursion vous mènera sur les plus beaux sentiers du Val de Saire, des sublimes paysages du bord de mer aux hameaux bucoliques de la Vallée des Moulins.

À l’heure du déjeuner, place à la gourmandise avec un pique-nique généreux, composé exclusivement de produits locaux, avant de reprendre notre marche.

En chemin, vous ferez aussi la rencontre de Samuel, éleveur de chèvres au cœur de la vallée, qui partagera avec vous son savoir-faire et son attachement à cette terre vivante.

Marchez, respirez, partagez… Et laissez-vous surprendre !

Environ 7km.

