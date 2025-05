Randonnée poétique Habiter la forêt – Rdv devant l’église de Perrou Perrou, 15 juin 2025 11:00, Perrou.

Orne

Randonnée poétique Habiter la forêt Rdv devant l’église de Perrou Le Bourg Perrou Orne

Tarif : – –

Date : 2025-06-15 11:00:00

Début : 2025-06-15 11:00:00

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-15

Ensemble, fêtons la fin de saison et l’arrivée des beaux jours par une expérience collective et poétique… en forêt d’Andaine !

A travers les paroles rapportées de personnalités du monde de la forêt ou des habitant.es rencontré.es, mêlées à des textes philosophiques et des chansons, les artistes invitent les participant.es avec simplicité, fougue et humour à s’informer sur les conséquences du réchauffement climatique sur les éco-systèmes forestiers mais aussi aux façons de se mobiliser pour changer de regard sur les formes de vie non-humaines.

En ponctuant le parcours d’expériences ludiques et sensorielles, les spectateur.trices sont aussi invité.es à composer poétiquement avec le lieu qui les entoure, qu’il leur soit ou non familier.

Conçu par Agathe Charnet et Lilah Vial

Performé par la Compagnie Grande (associée au Préau)

À partir de 8 ans

Rdv devant l’église de Perrou Le Bourg

Perrou 61700 Orne Normandie +33 2 33 38 56 66

English : Randonnée poétique Habiter la forêt

Together, let’s celebrate the end of the season and the arrival of warmer weather with a collective, poetic experience? in the Andaine forest!

Through the words of forest personalities and local residents, mixed with philosophical texts and songs, the artists invite participants, with simplicity, enthusiasm and humor, to learn about the consequences of global warming on forest eco-systems, as well as the ways in which we can mobilize to change the way we look at non-human life forms.

By punctuating the tour with playful, sensory experiences, spectators are also invited to poetically compose with the place around them, whether familiar or unfamiliar.

Conceived by Agathe Charnet and Lilah Vial

Performed by Compagnie Grande (associated with Le Préau)

Ages 8 and up

German :

Feiern Sie das Ende der Saison und die Ankunft der schönen Tage mit einem kollektiven und poetischen Erlebnis im Wald von Andaine!

Die Künstler laden die Teilnehmer mit Einfachheit, Temperament und Humor dazu ein, sich über die Folgen der Klimaerwärmung für die Ökosysteme der Wälder zu informieren und sich für einen neuen Blick auf nicht-menschliche Lebensformen einzusetzen.

Durch spielerische und sensorische Erfahrungen werden die Zuschauer dazu aufgefordert, sich auf poetische Weise mit der Umgebung auseinanderzusetzen, egal ob sie ihnen vertraut ist oder nicht.

Gestaltet von Agathe Charnet und Lilah Vial

Performed by the Compagnie Grande (associated with Le Préau)

Ab 8 Jahren

Italiano :

Festeggiamo insieme la fine della stagione e l’arrivo del caldo con un’esperienza collettiva e poetica nella foresta di Andaine!

Attraverso le parole di personaggi di spicco del mondo della foresta e degli abitanti del luogo, mescolate a testi filosofici e canzoni, gli artisti invitano i partecipanti, con semplicità, entusiasmo e umorismo, a conoscere le conseguenze del riscaldamento globale sugli ecosistemi forestali, ma anche i modi in cui possiamo agire per cambiare il modo in cui guardiamo alle forme di vita non umane.

Punteggiando il percorso con esperienze ludiche e sensoriali, gli spettatori sono anche invitati a comporre poeticamente con il luogo che li circonda, sia esso familiare o meno.

Ideato da Agathe Charnet e Lilah Vial

Eseguito dalla Compagnie Grande (associata a Le Préau)

Per bambini dagli 8 anni in su

Espanol :

Celebremos juntos el final de la estación y la llegada del buen tiempo con una experiencia colectiva y poética… ¡en el bosque de Andaine!

A través de las palabras de figuras destacadas del mundo del bosque y de residentes locales, mezcladas con textos filosóficos y canciones, los artistas invitan a los participantes, con sencillez, entusiasmo y humor, a conocer las consecuencias del calentamiento global en los ecosistemas forestales, y también las formas en que podemos actuar para cambiar nuestra forma de ver las formas de vida no humanas.

Al puntuar el recorrido con experiencias lúdicas y sensoriales, también se invita a los espectadores a componer poéticamente con el lugar que les rodea, les sea familiar o no.

Concebido por Agathe Charnet y Lilah Vial

Realizado por la Compagnie Grande (asociada a Le Préau)

A partir de 8 años

