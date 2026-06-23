Randonnée Pont de la Corde avec FFR Henvic mercredi 22 juillet 2026.

Henvic

Randonnée Pont de la Corde avec FFR

Pont de la Corde Henvic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Comme chaque été, le Comité FFRandonnée Finistère et ses clubs affiliés ont le plaisir de vous présenter le

programme d’été des randonnées.

Ces randonnées, entièrement gratuites et ouvertes à tous, sont encadrées par des bénévoles des clubs affiliés à la Fédération Française de la Randonnée.

Pont de la Corde 22 km

Rdv 10h, Pont de la Corde, HENVIC

Contact Les Trotte-Sentiers du Pays de Morlaix,

Bernard NEDELEC (06 23 57 51 96) .

Pont de la Corde Henvic 29670 Finistère Bretagne +33 6 23 57 51 96

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English :

L’événement Randonnée Pont de la Corde avec FFR Henvic a été mis à jour le 2026-06-23 par OT BAIE DE MORLAIX