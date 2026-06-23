Randonnée Pont de la Corde avec FFR Henvic
Randonnée Pont de la Corde avec FFR Henvic mercredi 22 juillet 2026.
Henvic
Randonnée Pont de la Corde avec FFR
Pont de la Corde Henvic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Comme chaque été, le Comité FFRandonnée Finistère et ses clubs affiliés ont le plaisir de vous présenter le
programme d’été des randonnées.
Ces randonnées, entièrement gratuites et ouvertes à tous, sont encadrées par des bénévoles des clubs affiliés à la Fédération Française de la Randonnée.
Pont de la Corde 22 km
Rdv 10h, Pont de la Corde, HENVIC
Contact Les Trotte-Sentiers du Pays de Morlaix,
Bernard NEDELEC (06 23 57 51 96) .
Pont de la Corde Henvic 29670 Finistère Bretagne +33 6 23 57 51 96
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English :
L’événement Randonnée Pont de la Corde avec FFR Henvic a été mis à jour le 2026-06-23 par OT BAIE DE MORLAIX
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