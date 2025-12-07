Randonnée Pour le sourire d’Alvina salle des sports Somloire

Randonnée Pour le sourire d’Alvina

salle des sports Route d’Etusson Somloire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date :

Début : 2025-12-07 07:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Randonnée pédestre organisé par le Véloce Club Cyclotouriste Somloirais et la Cerquoise Amicale vélo.

3 circuits 6-12 et 16 km .

salle des sports Route d’Etusson Somloire 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 78 97 90 44 micheljosette.chupin@orange.fr

L’événement Randonnée Pour le sourire d’Alvina Somloire a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais