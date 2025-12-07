Randonnée Pour le sourire d’Alvina salle des sports Somloire
Randonnée Pour le sourire d’Alvina
salle des sports Route d’Etusson Somloire Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-12-07 07:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Randonnée pédestre organisé par le Véloce Club Cyclotouriste Somloirais et la Cerquoise Amicale vélo.
3 circuits 6-12 et 16 km .
salle des sports Route d’Etusson Somloire 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 78 97 90 44 micheljosette.chupin@orange.fr
