Randonnée pour le Téléthon et marché de Noël Rue des Rochettes Riaillé

Randonnée pour le Téléthon et marché de Noël

Rue des Rochettes Résidence les Trois Moulins Riaillé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Les Godillots organisent une randonnée pédestre au profit du Téléthon le samedi 7 décembre à Riaillé.

Départ de la Résidence Les Trois Moulins à 9h.

Participation libre.

A l’occasion du Téléthon, les enfants de l’école Notre-Dame vont confectionner des roses des sables. Ces roses des sables seront ensuite vendues par les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2, le samedi 6 décembre en matinée, en porte-àporte et sur un stand situé place de l’Echeveau. Vous trouverez également sur ce stand d’autres gâteaux confectionnés par les familles de l’école, ainsi que des boissons chaudes.

Puis rendez-vous au marché de Noël organisé à la Résidence où vous pourrez acheter des produits confectionnés par les résidents. .

Rue des Rochettes Résidence les Trois Moulins Riaillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 61 32 93 75

English :

Les Godillots are organizing a hike in aid of the Telethon on Saturday December 7 in Riaillé.

German :

Die Godillots organisieren am Samstag, den 7. Dezember in Riaillé eine Wanderung zugunsten des Telethon.

Italiano :

Les Godillots organizzano una camminata a favore di Telethon sabato 7 dicembre a Riaillé.

Espanol :

Les Godillots organizan una marcha a beneficio del Teletón el sábado 7 de diciembre en Riaillé.

L’événement Randonnée pour le Téléthon et marché de Noël Riaillé a été mis à jour le 2025-11-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis