Randonnée pour le Téléthon Sous la Halle Faux

Randonnée pour le Téléthon

Sous la Halle Place du Foirail Faux Dordogne

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Le Comité des fêtes propose une marche solidaire de 6 km au profit du Téléthon.

Au programme

– 9h Café d’accueil

– 9h30 départ pour la randonnée

Sur inscription. .

Sous la Halle Place du Foirail Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 79 92 77 comitedesfetesdefaux@outlook.fr

