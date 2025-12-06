Randonnée pour le Téléthon Sous la Halle Faux
Randonnée pour le Téléthon samedi 6 décembre 2025.
Sous la Halle Place du Foirail Faux Dordogne
2025-12-06
2025-12-06
2025-12-06
Le Comité des fêtes propose une marche solidaire de 6 km au profit du Téléthon.
Au programme
– 9h Café d’accueil
– 9h30 départ pour la randonnée
Sur inscription. .
Sous la Halle Place du Foirail Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 79 92 77 comitedesfetesdefaux@outlook.fr
