Randonnée pour le Téléthon Place Jean Paul Chamenade Négrondes
Randonnée pour le Téléthon Place Jean Paul Chamenade Négrondes samedi 6 décembre 2025.
Randonnée pour le Téléthon
Place Jean Paul Chamenade Devant la boulangerie Négrondes Dordogne
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Accueil viennoiserie 9h pour une randonnée de 6kms
départ 9h30 , place Jean-Paul Chaminade (devant la boulangerie), et passage des cyclistes du CEPV vers 11h30.
Place Jean Paul Chamenade Devant la boulangerie Négrondes 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 50 20
English : Randonnée pour le Téléthon
Welcome viennoiserie 9am for a 6kms walk
start at 9:30 am, place Jean-Paul Chaminade (in front of the bakery), with the CEPV cyclists passing by around 11:30 am.
German : Randonnée pour le Téléthon
Empfang viennoiserie 9h für eine Wanderung von 6kms
start 9:30 Uhr , Place Jean-Paul Chaminade (vor der Bäckerei), gegen 11:30 Uhr kommen die Radfahrer des CEPV vorbei.
Italiano :
Accoglienza con viennoiserie alle 9.00 per una passeggiata di 6 km
partenza alle 9.30 da Place Jean-Paul Chaminade (davanti alla panetteria), con passaggio dei ciclisti del CEPV intorno alle 11.30.
Espanol : Randonnée pour le Téléthon
Acogida con viennoiserie a las 9 h para una marcha de 6 km
salida a las 9.30 h de la plaza Jean-Paul Chaminade (frente a la panadería), con paso de los ciclistas del CEPV hacia las 11.30 h.
L’événement Randonnée pour le Téléthon Négrondes a été mis à jour le 2025-11-14 par Isle-Auvézère