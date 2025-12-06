Randonnée pour le Téléthon Place Jean Paul Chamenade Négrondes

Randonnée pour le Téléthon

Place Jean Paul Chamenade Devant la boulangerie Négrondes Dordogne

Tarif : – –

Date : 2025-12-06

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Accueil viennoiserie 9h pour une randonnée de 6kms

départ 9h30 , place Jean-Paul Chaminade (devant la boulangerie), et passage des cyclistes du CEPV vers 11h30.

English : Randonnée pour le Téléthon

Welcome viennoiserie 9am for a 6kms walk

start at 9:30 am, place Jean-Paul Chaminade (in front of the bakery), with the CEPV cyclists passing by around 11:30 am.

German : Randonnée pour le Téléthon

Empfang viennoiserie 9h für eine Wanderung von 6kms

start 9:30 Uhr , Place Jean-Paul Chaminade (vor der Bäckerei), gegen 11:30 Uhr kommen die Radfahrer des CEPV vorbei.

Italiano :

Accoglienza con viennoiserie alle 9.00 per una passeggiata di 6 km

partenza alle 9.30 da Place Jean-Paul Chaminade (davanti alla panetteria), con passaggio dei ciclisti del CEPV intorno alle 11.30.

Espanol : Randonnée pour le Téléthon

Acogida con viennoiserie a las 9 h para una marcha de 6 km

salida a las 9.30 h de la plaza Jean-Paul Chaminade (frente a la panadería), con paso de los ciclistas del CEPV hacia las 11.30 h.

